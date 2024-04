Langrennsløper Astrid Øyre Slind takker nei til landslagsplass nok en gang. Hun sier til NRK at hun ikke turte å bytte.

– Astrid trives i Team Aker Dæhlie, hun får god matching der og trener med langløpsgutter. Hun er så voksen nå og er veldig tydelig i valgene sine. – Ulf Morten Aune var tydelig på at de ikke skulle tvinge folk inn på laget, men at vi kunne finne et samarbeid som funker. Jeg ser problemet landslaget har og jeg ønsker ikke å ødelegge for dem.

Torkildsen er ikke den første som har fått en smell i hodet i norsk fotball i sesonginnledningen. Søndag måtte Branns Ulrik Mathisen til sykehus etter en hodesmell. Dagen før var det Fredrikstads Morten Bjørlo som gikk hardt i bakken etter en smell i hodet. – Ja, jeg er overrasket. Det har gått mye kjappere enn jeg trodde. Det er ikke sånn at jeg er klar for å spille 90 minutter, men det er en god start, sier Horn Myhre til TV 2.

Hölzenbein spilte 420 kamper og scoret 160 mål for Eintracht Frankfurt og fikk 40 landskamper for Tyskland i perioden 1973 til 1978. Det var Hölzenbein som ble felt i VM-finalen mot Nederland i 1974 og som førte til at Paul Breitner utlignet til 1-1 på straffe. Tyskland ble til slutt verdensmestere etter 2-1-seier, og Gerd Müller ble matchvinner.

Alli tror Everton kan holde plassen til tross for at klubben ikke har fått det til å stemme og har blitt trukket poeng to ganger i løpet av sesongen. – Å tape en finale er åpenbart ikke en dårlig uke, men skuffelsen er der. Det er ikke sånn at jeg legger meg ekstremt skuffet, men det har vært litt for mange finaler jeg har tapt i storturneringer, sier Ruud.

