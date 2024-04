Roy Keane får kritikk etter å ha sammenlignet Erling Braut Haaland med en spiller på lavere nivå

Manchester United-legenden Roy Keane får knallhardt svar på tiltale etter å ha sammenlignet Erling Braut Haaland (23) med en spiller på nivå. Trener Pep Guardiola fikk en rekke spørsmål om Erling Braut Haaland på tirsdagens pressekonferanse, og tok stjernespissen i helhjertet forsvar. Manager på league two-nivå Keane har vært manager for henholdsvis Sunderland og Ipswich Town, begge i Championship på andre nivå i engelsk fotball.

Erling Braut Haaland er verdens beste spiss, og hjalp oss med å vinne det vi vant i fjor, sier Manchester City-sjef Pep Guardiola på VGs spørsmål. at Roy Keane tok for seg prestasjonen til Haaland. – Nivået hans i banespillet er så dårlig. Det er ikke bare i dag. Foran mål er han den beste i verden, men i banespillet er det, var Uttalelsene er blitt en stor snakkis her i Englan

