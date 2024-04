Trump betaler 1,9 milliarder norske kroner i bedragerisaken

Beløpet tilsvarer om lag 1,9 milliarder norske kroner. Beløpet han blar opp for dreier seg om bedragerisaken. Trump var i utgangspunktet pålagt å betlale 354.9 millioner dollar i denne saken. Myndighetene i delstaten New York mente i denne sivile saken at Trump og hans to eldste sønner hadde blåst opp verdiene i Trumps selskap Trump Organization. Motivet skulle ha vært å sikre seg bedre betingelser hos banker og forsikringsselskaper.

Utvidet taleforbud Samtidig kommer det nyheter i den såkalte «hysjpenger»-saken, hvor Trump er tiltalt for å ha gjort utbetalinger til pornoskuespilleren Stephanie Clifford, kjent som Stormy Daniels. Her har dommeren Juan M. Merchan ilagt Trump et utvidet taleforbud, en såkalt «gag order». Ekspresidenten er allerede pålagt taleforbud, men nå har dommeren i en presisering gjort det klart at Trump ikke får lov til å angripe jurister eller dommeres famili

