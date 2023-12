Nordic Securities dømt for brudd på god forretningsskikk

De ble også begge dømt for grovt brudd på god forretningsskikk.

Nordic Securities, med Endre Tangenes og Erik Egenæs i spissen, var et meglerhus som solgte aksjer og differansekontrakter (CFD-er)I 2015 begynte Finanstilsynet å se på selskapet, med to stedlige tilsyn i desember 2015, som resulterte i at Nordic Securities mistet tillatelsen til å yte investeringstjenester Tilsynet mente i tillegg at forholdene, «overdreven verdipapirhandel i finansielle differansekontrakter (CFD) og børsnoterte aksjer», var så alvorlige at de gikk til politianmeldelse Dermed havnet saken også på bordet til Økokrim, som i sin tur gikk til egne etterforskningsskritt, blant annet ved å gjennomføre razzia i meglerhusets lokaler i Bergen i 2018 I 2019 gikk 21 tidligere kunder av Nordic Securities til søksmål mot syv av toppene i selskapet, fordi de følte seg lurt etter å ha kjøpt aksjer de kalte verdiløs





