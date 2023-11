Q-Meieriene frykter for konkurranse i meierisektoren

– Vi har klart å konkurrere med Tine i over 20 år. Det er ikke tvil om at det har kommet forbrukeren til gode. Men nå holder regjeringen på å rive den skjøre konkurransen ned, sier Kristine Aasheim, administrerende direktør i Q-Meieriene, tilLandbruks- og matdepartementet har lagt frem forslag om å endre de konkurransefremmende tiltakene i meierisektoren. For en drøy måned siden gikk høringsfristen ut.

Regjeringen har fått en rekke innvendinger, blant annet fra Q-Meieriene, men Aasheim frykter at det ikke er nok.Siden 2007 har vi hatt flere konkurransefremmende tiltak i meierisektoren. Ordningene har som formål å redusere etablerings- og konkurransehindre for utfordrerne i bransjen. Tine hadde monopol på det norske melkemarkedet frem til 1996. I regjeringsplattformen til Ap og Sp står det at de vil gradvis fase ut de konkurransepolitiske virkemidlene for melkemarkede





