Marcos Alonso har stort sett vært i treningstøyet denne sesongen, men nekter å senke ambisjonene. Det ser ikke ut som om hverken Barcelona eller Marcos Alonso har noe valg. Barcelona er pålagt å kutte i sitt lønnsbudsjett av La Liga og Alonso har lyst til å spille fotball. Den 33 år gamle spanske venstrebacken kom gratis fra Chelsea for snart to år siden. Til sommeren går kontrakten ut på dato uten at det er gjort noen seriøse forsøk på å få til en forlengelse.

Det har vært snakk om en retur til Marcos Alonso sin ungdomsklubb Real Madrid, men selv om det er forståelig for oss vil det ikke bli godt mottatt av Barcelona-fansen. Sport melder at det blir Madrid, men ikke Real. Marcos Alonso har kommet langt i forhandlinger med Atlético Madrid som også var pappa Marcos Alonso Peña. Det skapte glede da Marcos Alonso Peña kom fra Atlético Madrid til Barcelona sommeren 1982 og tilsvarende sinne da han returnerte fem år senere

