Klokken 13.30 har Manchester City pressekonferanse før returoppgjøret mot Real Madrid i Champions League . Det første kvartfinalemøtet i Madrid endte 3-3. Gjennopplev dramaet nederst.Martin Ødegaard måtte gi seg med en smell mot Aston Villa i helgen og tilstanden til nordmannen har vært usikker før returen mot Bayern München i Champions League .

– Niklas har fått en kneskade som vi fremdeles utreder og gjør vurderinger av hvilke behandlingstiltak vi skal utføre. Men det er uansett ikke aktuelt for han å være på banen igjen før tidligst til høsten, sier Brann-lege Arne Instebø.– Det er utrolig kjipt og veldig tungt å få denne skaden nå, men nå skal vi sammen med det medisinske apparatet finne ut hva som blir veien videre, sier Jensen Wassberg.

25-åringen vil altså ikke gå for landslaget samme sesong hvor VM i Trondheim skal holdes, i følge avisen.TV 2s langrennsekspert Petter Northug forstår Skistads valg. – Hvis jeg skulle gått inn på laget så måtte jeg ha vært med på samlinger og kjørt på med den treningsfilosofien som er der og nå føltes det tryggest og fortsette med det jeg har gjort.

Hölzenbein ble felt av nederlenderen Wim Jansen, og straffesparket var kontroversielt selv om vingen Hölzenbein holdt fast på at det var kontakt mellom spillerne. – De er en utrolig gruppe med spillere. Sjansene de skaper, kan vinne de fleste kamper. Jeg tror de vil klare seg, sier han.Casper Ruud tok et nytt steg i karrieren da han endelig slo Novak Djokovic i Monte Carlo-semifinalen. Selv om det ikke gikk veien og nordmannen måtte se seg slått av Stefanos Tsitsipas i finalen, ser han tilbake på uken med stolthet.

Manchester City Real Madrid Champions League Martin Ødegaard Arsenal Bayern München

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



tv2sport / 🏆 13. in NO

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Manchester City vinner sin første Champions League-tittel med Erling HaalandManchester City trengte scoringer fra topp etter at Gabriel Jesus viste han ikke kunne fylle skoene til Sergio Aguero. Klubben betalte det som skulle til for å overbevise Erling Haaland og hans følge om å velge Etihad. Noe av det første den unge nordmannen lovet Citys styreleder var at City nå skulle vinne sin første Champions League-tittel. Som sagt, så gjort. Roy Keane har aldri hatt noe spesielt godt forhold til «Haaland-familien» eller tidligere byrival City, og dro i helgen til med Haalands grunnspill som «Selv om Rio Ferdinand kalte Keanes beskrivelse av Erling Haaland som noeAll-round -spillet hans har aldri vært noe noen har latt seg imponere av. Jeg har aldri, noen gang sittet der og tenkt: ‘Wow,-Hele spillet hans er avslutning, i og rundt seks-yard-boksen og feltet eller på fart inn fra midtlinjen. Det er det. spillet trengte alltid arbeid

Kilde: Sporten_com - 🏆 3. / 68 Les mer »

Champions League-kvartfinalene: Real Madrid mot Manchester City, Arsenal mot Bayern MünchenI kveld spilles de to første oppgjørene i Champions League-kvartfinalene. Real Madrid møter Erling Braut Haalands Manchester City, mens Martin Ødegaard og Arsenal møter Bayern München.

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »

Manchester City og Real Madrid spiller uavgjort i Champions League kvartfinaleI den første kvartfinalen i Champions League endte kampen mellom Manchester City og Real Madrid uavgjort 3-3. Pep Guardiola er fornøyd med resultatet, men det tette kampprogrammet skaper bekymringer for City-sjefen.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Ny Manchester United-nedtur – Champions League-håpet blekner(Bournemouth – Manchester United 2–2) Tiden begynner å renne ut for Manchester United i kampen om Champions League-plass.

Kilde: vgsporten - 🏆 18. / 53 Les mer »

Premier League-stjerna til 1,3 milliarder lukker døra for Manchester CityBruno Guimaraes er på radaren hos de største Premier League-klubbene samt Real Madrid og Barcelona. Hvis vi ser bort fra den siste klubben, er noen garantert

Kilde: Sporten_com - 🏆 3. / 68 Les mer »

Finansekspert har ikke spesielt tro på at Premier League straffer Manchester CityEtter at Everton og Nottingham Forest ble straffet med poengtrekk for brudd på Financial Fair Play-reglene, har mange kalt på at Premier League får fart på

Kilde: Sporten_com - 🏆 3. / 68 Les mer »