Kritikk av Vesten for dobbeltmoral

Uansett hvor mye hold det er i kritikken av Vesten for dobbeltmoral, så må vi ta denne kritikken på alvor. I et intervju med Al Jazeera ble EUs utenriksminister Josep Borrell spurt om Israel begår krigsforbrytelser i Gaza. Han svarte at han ikke er jurist, men at dette måtte undersøkes nærmere. Men da han ble spurt om Hamas’ angrep mot Israel 7. oktober, så var han rask med å stadfeste at det var en krigsforbrytelse.

Dette førte til anklager om doble standarder, og videoen er delt viralt i Midtøsten og blant Palestina-aktivister i Veste





