Russland vil aldri vende tilbake til Vesten, ifølge politiker

Isfronten mellom Russland og Vesten er permanent, ifølge den russiske politikeren og forretningsmannen Boris Titov. Titov, som har vært ombudsperson for næringslivslederes rettigheter under Putin siden 2012, sier at selv om alle sanksjoner mot Russland ble opphevet i morgen, ville de aldri vende tilbake til Vesten. Han begrunner dette med den uakseptable kommunikasjonen fra Vesten. Titov innrømmer også at Russland ligger langt bak på flere områder.





