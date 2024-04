Erik ten Hag'in Manchester United'daki günleri sayılıyor

Nå skal garderoben til Manchester United være rimelig sikre på at manager Erik ten Hag sine dager på Old Trafford er talte. – Ikke fordi de har fått beskjed fra noen at det kommer til å skje, men som Sky Spor ts melder, de har lagt merke til hvordan humøret til den nederlandske manageren har endret seg de siste uken.

Tidligere rapporter har hevdet at Sir Jim Ratcliffe og hans kolleger ikke vil ta en beslutning om hvorvidt nederlenderen vil bli sparket før etter inneværende sesong. – Men 7.plass i Premier League gjør ikke det valget veldig vanskelig.Manchester United-spillere har lagt merke til at ten Hags humør og oppførsel har endret seg til det verre de siste ukene. – De tolker det til at 54-åringen frykter han er i ferd med å få sparken.

Ten Hag har selv sagt at han «ikke er i tvil» om at han skal trene den engelske giganten neste sesong, men samtidig har ikke Ratcliffe uttrykt støtte til ham offentlig ennå. Trenernavn som Roberto De Zerbi, Julian Nagelsmann og Thomas Frank har blitt koblet til Manchester United den siste tiden. Graham Potter trekkes for øyeblikket frem som favoritten til å ta over gjengen på Old Trafford. Den tidligere Brighton og Chelsea-manageren skal til og med ha møtt Ratcliffe for å diskutere saken.

