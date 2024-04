Chelsea vant 6-0 over Everton og manageren skjemmes over straffekrangel

I går vant Chelsea 6 – 0 over Everton og nå London klubben fortsetter å klatre opp på Premier League -tabellen og nærmer seg et nivå som ikke lenger er flaut.

Palmer hadde allerede scoret et hat-trick i første omgang da Chelsea demonterte Everton 6-0, og som vest-londonernes faste straffetaker denne sesongen, var det ventet å ta straffen denne gangen også. Chelsea-skipper Conor Gallagher støttet også Palmers påstand, mens Jackson deretter returnerte til gruppen for å komme med en siste desperat bønn. Da Palmer satte ballen ned, ble det dytting og dytting mellom Madueke, Jackson og Gallagher. Men Palmer tok og sendte til slutt spot-sparket.

«Det er umulig å ha denne typen oppførsel etter denne forestillingen. Skal vi være et flott lag, må vi endre oss og tenke på en kollektiv måte.«Det er en prosess for et ungt lag som trenger å lære mye. Jeg snakket om dette til spillerne etter kampen. Det er siste gang jeg vil se noe slikt. Jeg vil be om unnskyldning til fansen.

Chelsea Everton Fotball Premier League Straffekrangel

Everton'un puanları düşürüldüEverton, geçen sonbaharda 10 puan düşürüldü. Bu ceza şubat ayında 6 puana indirildi ve pazartesi günü ekstra 2 puan daha düşürüldü. Bu, Everton'ın lig tablosunda 16. sıraya düşmesine neden oluyor. İlk düşme hattındaki Luton'a 2 puan fark var. Everton'ın oynaması gereken bir maç daha var. Kulüp, kasım ayında lig tarihindeki en ağır puan cezasıyla cezalandırıldı. Kulüp cezayı tamamen orantısız ve haksız olarak nitelendirdi ve kararı temyiz etti. Everton hafta sonunda Burnley'i 1-0 yendi. Bir sonraki görevleri 15 Nisan'da Chelsea deplasmanında. Ardından sırasıyla Nottingham Forest, Liverpool ve Brentford'a karşı üç ev maçı var. Danimarkalı hala geçen hafta Bask Ülkesi'ndeki korkunç kazadan sonra hastanede yatıyor. Vingeaard birkaç kaburga ve klavikula kemiğini kırdı ve bir akciğeri delindi. - Jonas sadece yüzde yüz iyiyse Tur'a gider, diyor Visma-Lease a Bikes spor direktörü Merijn Zeeman gazeteye

