WK Cricket Finale: India vs Australië

Het WK cricket krijgt vandaag eindelijk zijn langverwachte apotheose. Na een toernooi dat anderhalve maand duurde en 48 wedstrijden telde, strijden Australië en India in Ahmedabad om de wereldtitel. Het gastland is de uitgesproken favoriet en 132.000 doldwaze fans in het stadion verwachten niets minder dan een overwinning. Voor de buis kijken nog eens ruim een miljard landgenoten mee. En ook zij doen niet aan verwachtingsmanagement. Want dit is het nieuwe India, het India van 2023.

Een land dat blaakt van het zelfvertrouwen, dat economisch een ongekende groei doormaakt, dat dit jaar China passeerde als land met de meeste inwoners, dat als eerste natie erin slaagde op de zuidpool van de maan te landen. En het land dat op het WK cricket de ene na de andere tegenstander oprolt. Achteloos, bijna met dedain. Maar bovenal met de borst vooruit. Want ook dit is het nieuwe India, het team van captain en hardhitter Rohit Sharma. En van een god-in-wording: Virat Kohli. Cricketen konden ze altijd al in Indi





NOSsport » / 🏆 11. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

NOS Met het Oog op Morgen - Beluister EXTRA: Het beste uit het OogBeluister NOS Met het Oog op Morgen: EXTRA: Het beste uit het Oog

Bron: NPORadio1 - 🏆 6. / 28,125 Lees verder »

NOS Met het Oog op Morgen - Beluister EXTRA: Het beste uit het OogBeluister NOS Met het Oog op Morgen: EXTRA: Het beste uit het Oog

Bron: NPORadio1 - 🏆 6. / 28,125 Lees verder »

Het mysterie van het oude vrouwtje aan het spinnewielIn deel 4 en slot werpen we een blik op één werk dat Van Gogh maakte tijdens zijn dagje naar Zweeloo, een mysterie: het oude vrouwtje aan het spinnewiel. Geschiedenisfanaat en Van Gogh-kenner Bert Finke denkt er meer van te weten.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 2. / 60,984 Lees verder »

Openbaar Ministerie eist 25 miljoen boete van chemiebedrijf SabicHet OM noemt het bedrijf 'amateuristisch' als het aankomt op veiligheid, citeert 1Limburg.

Bron: NOS - 🏆 4. / 28,125 Lees verder »

Nederland speelt tegen gastland India op WK cricket, toernooi heeft politiek tintjeIn de stadions klinkt geregeld een omstreden leus die wordt gebruikt door de Indiase premier Modi en zijn partij BJP, maar die voor niet-hindoes een heel andere lading heeft.

Bron: NOS - 🏆 4. / 28,125 Lees verder »

Nederland speelt tegen gastland India op WK cricket, toernooi heeft politiek tintjeIn de stadions klinkt geregeld een omstreden leus die wordt gebruikt door de Indiase premier Modi en zijn partij BJP, maar die voor niet-hindoes een heel andere lading heeft.

Bron: NOSsport - 🏆 11. / 26,25 Lees verder »