Voormalig Israël-ambassadeur Caspar Veldkamp: 'Onderzoek of Nederland marineschip naar Gaza kan sturen'

Frankrijk maakte vorige week bij monde van president Emmanuel Macron bekend een marineschip met hulpgoederen en een noodziekenhuis richting Gaza te sturen, om Palestijnse ziekenhuizen te ondersteunen. Veldkamp, nummer vier op de kieslijst van Nieuw Sociaal Contract (NSC), vindt dat Nederland moet kijken"of we heel concreet kunnen bijdragen".

"De Europese Unie heeft het standpunt ingenomen dat er een humanitaire pauze moet komen. Maak je dan gereed voor het geval zo'n pauze mogelijk is", zegt Veldkamp."Frankrijk heeft vorige week besloten een amfibisch transportschip naar de Gazakust te sturen, de Tonnerre. Wij hebben ook amfibische transportschepen, de Zr.Ms. Johan de Witt en Zr.Ms. Rotterdam. Laten we nou eens kijken of we één van die schepen beschikbaar kunnen stellen.

Als dat lukt, moeten premier Rutte en Macron de handen ineenslaan, vindt Veldkamp."Met een voorhoede van Europese landen moeten we iets concreet en iets tastbaars doen. Als een humanitaire pauze mogelijk is, moeten we niet met de mond vol tanden staan, maar meteen hulp aan land en op zee leveren."Veldkamp woonde in zijn tijd als ambassadeur jarenlang in Israël. De oorlog tussen Israël en terreurgroep Hamas grijpt hem aan.

Veldkamp maakte in Israël ook beschietingen mee, maar niet van deze omvang."Filmpjes die ik krijg uit bijvoorbeeld Tel Aviv, Beër Sjeva en Asjdod, laten zien dat het nu ongelofelijk veel meer raketten zijn dan ik zelf heb gezien. Het regent raketten", zegt de oud-ambassadeur. Hij vreest voor inmenging van terreurgroep Hezbollah uit Libanon."Zij hebben zwaardere wapens dan Hamas. Israël krijgt dan echt te maken met een existentiële dreiging.

