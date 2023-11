VN-topfunctionaris na Gaza-bezoek: 'Het was hartverscheurend'

Later deze week brengt minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken opnieuw een bezoek aan Israël. Ook wil hij Jordanië bezoeken en mogelijk nog andere landen. Het ministerie laat weten dat Blinken opnieuw de boodschap aan Israël zal overbrengen dat het het recht heeft om zich te verdedigen maar dat het aantal burgerdoden beperkt moet worden. Ook wil de VS dat Israël het mogelijk maakt dat grootschalige hulp de Palestijnen in de Gazastrook bereikt.

