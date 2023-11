Verstappen heeft begrip voor poging Pérez: 'Maar hij had meer ruimte kunnen laten'

Max Verstappen heeft er begrip voor dat zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez vol in de aanval ging in de eerste bocht. De Mexicaan had een goede start, maar elimineerde zichzelf in een ultieme poging de leiding te pakken. 'Ik begrijp dat hij het probeert als hij in die positie aan de buitenkant zit', zei Verstappen, die de tumultueus verlopen Mexicaanse Grand Prix op zijn naam schreef, op de persconferentie.

Verstappen, als derde gestart, kon mede door al het tumult de leiding veroveren. De Nederlander bleef in een hectische race, die door een zware crash van Kevin Magnussen nog even werd stilgelegd, uit de problemen blijven en boekte zijn zestiende overwinning van het seizoen. 'Het is opnieuw een ongelooflijk jaar' Daarmee scherpte Verstappen zijn eigen record van vorig jaar aan. Toen won de Nederlander als eerste coureur ooit vijftien races in één seizoen.

