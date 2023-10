Verdachte (16) opgepakt voor neerschieten 15-jarige jongen in Oss

De 16-jarige jongen wordt verdacht van poging tot moord. Hij schoot op zaterdag 14 oktober vanaf zijn fiets het slachtoffer in zijn rug. Sindsdien was de verdachte op de vlucht. In opsporingsprogramma Opsporing Verzocht werden daarom beelden van de schietpartij gedeeld. Naar aanleiding daarvan waren er 10 tips binnengekomen bij de politie.

Het slachtoffer is een bewoner van de vluchtelingenopvang aan de Raadhuislaan in die stad. Hij raakte zwaargewond en heeft een tijdje in het ziekenhuis gelegen. De recherche gaat er vanuit dat de dader zijn slachtoffer op dat moment niet kende en willekeurig schoot.

