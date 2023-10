Martins Indi gaat in op verschil met Engelse clubs: 'Die les hebben wij ervaren'

antwoord op de vraag wat het grote verschil is met clubs uit Engeland. Zelf stond de verdediger onder contract bij Stoke City, waarmee hij uitkwam in de Premier League., denk ik", vangt Martins Indi aan.

"Vandaag heeft effectiviteit de doorslag gegeven, in hun voordeel. In beide boxen maken ze het verschil. Kleine foutjes worden gelijk afgestraft. Dat is een les die wij hebben moeten ervaren, en nu moeten we dat toepassen in het positieve."AZ krijgt Engels lesje in effectiviteit: Aston Villa met grote cijfers te sterkVideo

Nederland Headlines

Lees verder:

VoetbalPrimeur »