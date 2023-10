Veltman geeft tip aan Taylor: 'Dan had Ajax ons pijn kunnen doen'

Voor Joël Veltman was het donderdag een speciale avond. De 31-jarige verdediger stond met Brighton & Hove Albion voor het eerst tegenover 'zijn' Ajax en boekte met de Engelse club'Nee, ik heb mijn shirt niet geruild', vertelde Veltman na afloop. 'Ik vond het een beetje te speciaal. Uit in de Arena ga ik het wel doen, maar dit shirtje wilde ik zelf houden. Onze eerste zege in Europa en ook nog tegen Ajax.

Het weerzien met Ajax en de supporters uit Amsterdam was bijzonder voor de rechtsback. 'De Ajax-fans hebben me altijd gesteund, vanavond ook. Toen ik in de tweede helft aan hun kant kwam te spelen, kreeg ik applaus. Ze zongen in de tachtigste minuut nog, dat is wel een compliment waard. Ik ben een jongen van de club. Ik heb achttien jaar bij Ajax gespeeld, daar ben ik trots op.

Veltman sprak na de wedstrijd kort met Kenneth Taylor, een van de spelers van Ajax die hij nog kent. 'Ik heb hem even gesproken, maar de spelers van Ajax gingen naar hun fans en wij maakten ons eigen rondje. Je voelde wel een beetje dat het vertrouwen mist bij Ajax, maar ik zei ook: als jullie in de eerste helft een paar keer durfden te voetballen van het middenveld, dan hadden jullie ons pijn kunnen doen. Het heeft gewoon te maken met vertrouwen. headtopics.com

