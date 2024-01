Transfergeruchten: Feyenoord-spits Gimenez mogelijk naar Premier League

De 22-jarige spits van Feyenoord is aan een uitstekend seizoen bezig, en zou dat op korte termijn dus mogelijk kunnen bekronen met een transfer naar de Premier League. Volgens de Engelse krant is de Mexicaan zo'n dertig miljoen pond waard, wat omgerekend een kleine 35 miljoen euro is. De vraag is of Feyenoord genoegen zal nemen met een dergelijk bedrag, als West Ham dat daadwerkelijk zou gaan bieden.

Daarnaast is het ook niet bekend of Gimenez kan rekenen op een vaste basisplaats bijGimenez, die nog tot medio 2027 vastligt in Rotterdam-Zuid, is dit seizoen van grote waarde voor Feyenoord. In 22 officiële duels was hij tot dusver goed voor 20 goals en 5 assist





