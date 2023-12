Feyenoord teleurstellend in Europa League

en kunnen zich - in Europees verband - richten op de tussenronde van de Europa League. VoetbalPrimeur maakt rapport op van een teleurstellende avond.meer en meer groeit Bijlow uit tot de uiterst stabiele factor die hij mede door blessureleed nog nooit is geweest voor Feyenoord. In Glasgow was de doelman een van de betere spelers aan Rotterdamse zijde en onderscheidde hij zich een aantal keer met knappe reddingen. Dat kan bondscoach Ronald Koeman richting het EK niet onopgemerkt blijven.

bedrijvig, dat woord past het best bij het optreden van Geertruida. De aanvoerder, bij afwezigheid van Trauner in de basis, liet zich vooral in aanvallend opzicht gelden. Dat hij drie keer het eindstation was van een Feyenoord-aanval zegt ook iets over de aanvallers. Met iets meer fortuin had Geertruida een Champions League-goal kunnen noteren.spelen in de Champions League, het is wat anders dan tegenover Helmond Sport-spits Martijn Kaars staan. Het is realiteit geworden voor Beelen, die een jaar geleden zijn wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie afwerkt





