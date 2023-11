Ajax vrouwen maken debuut in Champions League groepsfase

In de voorronde van de Champions League speelden de vrouwen van Ajax nog op trainingscomplex De Toekomst, maar in het hoofdtoernooi worden de wedstrijden in de Johan Cruijff Arena afgewerkt. Daar begint vanavond (21.00 uur) dan ook de strijd in de 'poule des doods'. Ajax treft de vedetten van PSG. Bayern München en AS Roma maken de groep compleet.

Volgens oud-international Mandy van den Berg is het debuut van Ajax - en een Nederlandse club - in de groepsfase van de nieuwe opzet van de Champions League niet zomaar iets. 'Dit is een ongelofelijk belangrijke stap in het Nederlandse voetbal. Er moeten wedstrijden op het allerhoogste niveau gespeeld worden om volgende stappen te kunnen zetten, om je te laten zien en om gezien te worden buiten Nederland.' 'Ajax moet tot het uiterste getest gaan worden om weer verdere groei door te kunnen maken en dit gaat absoluut gebeuren in de topwedstrijden én prachtige affiches die hen te wachten staan. Daarnaast is het financieel een mooie stap, waar Ajax in de groepsfase 40

: