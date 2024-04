Toename van kinderen uit Midden- en Oost-Europa die met hun familie meeverhuizen

Het aantal kinderen uit Midden- en Oost-Europa dat met hun familie meeverhuist neemt elk jaar toe. Op dit moment wonen er zo'n 92.000 kinderen uit Midden- en Oost-Europese landen in Nederland. Verschillende organisaties slaan alarm over de omstandigheden en kwetsbaarheid van de kinderen.

Met name over de Bulgaarse kinderen zijn de zorgen groot: zij groeien vaker op in armoede en komen moeilijker mee op school dan andere kinderen, blijkt uit onderzoek vanIn de wijk Transvaal in Den Haag komt één op de vijf bewoners uit een Midden- of Oost-Europees land. Vooral de Bulgaren zijn in de meerderheid in Transvaal. Eind 2023 woonden er er zo’n 2033 Bulgaren in de wijk, zegt Monique van den Berg, programmadirecteur arbeidsmigranten in Den Haag. Waarschijnlijk zijn dat er in werkelijkheid meer, zegt ze:"Ik verwacht dat zo'n dertig procent zich nooit bij de gemeente heeft gemel

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



NPORadio1 / 🏆 7. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

GGD's zien toename in vragen over BMR-vaccinaties na mazelenuitbraak BrabantZo krijgt de GGD in de regio Utrecht sinds de uitbraak zo'n 100 tot 200 extra telefoontjes per dag van bezorgde ouders.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Weer een lichte toename van mensen met mazelen in EindhovenHet aantal mensen met mazelen in de regio Eindhoven is weer licht toegenomen. De GGD Brabant-Zuidoost meldt inmiddels 28 besmettingen. Het zijn bijna allemaal ongevaccineerde kinderen van rond de vijf jaar die de ziekte hebben opgelopen.

Bron: omroepbrabant - 🏆 14. / 59 Lees verder »

Meer daklozen in Nederland, vooral toename daklozen uit andere Europese landenBegin vorig jaar waren naar schatting 30.600 mensen tussen de 18 en 65 jaar dakloos. Het jaar daarvoor ging het nog om zo'n 26.600 mensen.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Forse toename tweedehands elektrische auto's verwachtLeasemaatschappijen en autoverhuurbedrijven brengen dit jaar een deel van hun elektrische vloot op de tweedehands markt, blijkt uit een rondgang.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Jonker verbijsterd door EK-kwalificatieduel midden in zomerstop: 'Totale chaos'Lees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Cultuursector wil veiligheidsprotocol na verstoring concert Lenny KuhrDe sector ziet een zorgelijke toename van incidenten die ingegeven zijn door polarisatie.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »