Derksen heeft bedenkingen bij aantrekken Ihattaren door Nederlandse clubs

Het contract van Ihattaren bij Slavia Praag werd ontbonden, waarna de club meldde dat de jongeling zich dichtbij huis zijn carrière weer op wil pakken. Derksen ziet dat echter somber in. "Ik las dat Ihattaren dicht bij huis wil voetballen. Dan denk ik:. Er is geen Nederlandse club meer die aan die jongen begint. Hij is overal weggestuurd. Als Almere City het niet probeert met hem, dan is het afgelopen.

" Ook ziet Derksen juist nadelen in het feit dat Ihattaren dichtbij zijn thuis en familie aan de slag wil. "Zijn eigen omgeving is juist dodelijk voor hem. Hij zit met zijn broers, die de baas over hem spelen en meedelen in de poen. En al die louche vriendjes in Utrecht. Dan kun je je carrière vergeten.

