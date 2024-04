Scott Disick wil niet dat zijn kinderen getuige zijn van de affectie tussen Kourtney Kardashian en Travis Barker

Scott Disick (40) heeft zich uitgesproken over de openbare vertoning van affectie tussen zijn ex Kourtney Kardashian (44) en haar nieuwe man Travis Barker (48). Hij wil namelijk dat zijn kinderen hier geen getuige van zijn en hanteert daarom een strenge regel.Hoewel Scott en Kourtney het na hun scheiding nog steeds goed met elkaar kunnen vinden, heeft een insider aanlaten weten dat Scott niet wil dat Kourtney en Travis hun openbare affectie voor zijn kinderen tonen.

"Scott neemt het vaderschap serieus en wil het beste voor de kinderen", laat de insider weten. Scott bedacht de nieuwe regel, nadat fans Kourtney en Travis bekritiseerden vanwege hun gedrag bij het Blink-182 concert afgelopen februari. De twee zouden backstage intiem met elkaar geweest zijn en een zeer lange publiekelijke kus hebben gedeeld.Penelope, de 11-jarige dochter van Kourtney en Scott, stond achter haar moeder toen de twee de kus deeld

