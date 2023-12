Nederlandse breakers winnen kampioenschap en hopen op Olympische Spelen

Melodische beats, snelle atletische bewegingen en improviserende dansers op de muziek van de mixende dj. Gisteravond waren de Nederlandse kampioenschappen breaking in Amsterdam. India Sardjoe en Lee-Lou Demierre gingen er met de titel vandoor. De Nederlandse breakers, zoals de dansers worden genoemd, horen bij de top van de wereld. Zo kroonde de pas 17-jarige Sardjoe, die in de breaking-wereld door het leven gaat als B-Girl India, zich vorig jaar tot wereldkampioen en Europees kampioen.

'Je offert dingen op, het is superintens, ik doe krachttrainingen, conditietraining, heb break-training, en ik ga dus naar de Olympische Spelen', aldus Sardjoe. Ook Demierre hoopt zich nog te plaatsen voor de Spelen in Parijs. In het voorjaar kan hij tijdens de Olympic Qualifier Series zijn ticket definitief veiligstellen. Bekijk hier de reportage van de NK breaking: Breaking - breakdance in de volksmond - maakt z'n debuut op de Olympische Spelen van 202





NOS » / 🏆 5. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Lieke Wevers wil nog één keer schitteren op de Olympische SpelenTurnster Lieke Wevers heeft nog een missie te volbrengen. Volgend jaar wil zij nog één keer in de Olympische spotlights staan, om haar turncarrière af te sluiten.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Licht gaat uit voor Nederlandse cricketers op WK: nederlaag tegen IndiaDe Nederlandse cricketers eindigen het WK in India als tiende en laatste na een ruime nederlaag tegen het gastland.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Licht gaat uit voor Nederlandse cricketers op WK: nederlaag tegen IndiaDe Nederlandse cricketers eindigen het WK in India als tiende en laatste na een ruime nederlaag tegen het gastland.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Choukoud loopt olympische limiet in Valencia: 'Dacht aan dochter, kreeg vleugels''Na 35 km hoorde ik van mijn manager: 'Khalid, nu versnellen. Dan loop je onder de olympische limiet.' En hij zei iets moois: 'Khalid, denk aan je dochter.' Toen kreeg ik vleugels.' Dat zei een dolgelukkige Khalid Choukoud na de marathon van Valencia.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Friesland wil schaatsen van Spelen 2030 organiseren: 'Thialf bij uitstek geschikt'De provincie Friesland gaat er alles aan doen om het schaatsen op de Winterspelen in 2030 te kunnen organiseren als Zwitserland die Olympische Spelen binnenhaalt. 'Thialf is hier bij uitstek geschikt voor', zegt gedeputeerde Femke Wiersma.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

FC Twente en NEC spelen gelijk in spektakelstukEen vooral na rust spectactulair duel in de Grolsch Veste tussen FC Twente en NEC eindigt in 3-3.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »