Lieke Wevers wil nog één keer schitteren op de Olympische Spelen

Alsof ze niet weg is geweest. Zo vertrouwd loopt de 32-jarige Lieke Wevers door de turnhal in Varsseveld, omgeven door de mensen met wie ze al jaren samenwerkt. Tweelingzus Sanne, die haar pirouettes traint op de balk. Vader en trainer Vincent, die zijn aandacht verdeelt over het selecte groepje turnsters, waartoe ook Naomi Visser en Sara van Disseldorp behoren.

Geroutineerd loopt meerkampster Wevers naar de spiegelwand, doet haar haren in een knot en vervolgt haar ronde langs de vier toestellen. Als ze op het punt staat om haar elementen te oefenen, is de volledige focus zichtbaar op haar gezicht. Lieke Wevers heeft nog een missie te volbrengen. Volgend jaar wil zij nog één keer in de Olympische spotlights staan, om haar turncarrière af te sluiten: 'Hopelijk kan ik het boek straks goed dichtdoen.' Hoe anders was dat in 2021, tijdens de Olympische Spelen in Tokio. In Japan wist Lieke Wevers zich weliswaar te plaatsen voor de meerkampfinale, maar fysiek en mentaal was ze gesloop





