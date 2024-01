Nederlanders hebben voornemens om gezonder te leven

Afvallen, gezonder eten en meer bewegen: uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat veel Nederlanders voornemens hebben om gezonder te leven aankomend jaar. Maar hoe kun je het beste beginnen? En wat zijn de gezondheidsvoordelen van bewegen eigenlijk? Volgens hoogleraar sociale psychologie Frenk van Harreveld aan de Universiteit van Amsterdam kun je het beste beginnen door naar de formulering van je doel te kijken.

In plaats van een abstract doel te stellen als 'meer sporten' kun je beter heel specifiek zijn, legt hij uit. Vanaf nu écht gezond eten Bijvoorbeeld: 'Ik ga maandag om 11 uur naar de sportschool voor 45 minuten'. Of: 'Ik eet voortaan nog maar één stuk chocola per week, op elke woensdag'. Waar het vaak misgaat, is dat mensen hun doelen stellen op een ongeschikt moment, ziet Van Harreveld. "Als mensen hun buik rond hebben gegeten van de oliebollen of van een kerstdiner, komen ze tot de conclusie dat ze dat jaar daarna gezonder willen eten. Op zulke momenten is het makkelijk praten: je hebt namelijk geen honge





EenVandaag » / 🏆 11. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Waarom uitbreiding van Defensie in Nederland nodig is, volgens militair hoogleraarEen nieuwe kazerne, munitieopslagen en extra ruimte om te oefenen: het Nederlandse leger is bezig met uitbreidingen. En dat is nodig, volgens hoogleraar Militair Operationele Wetenschappen Han Bouwmeester: 'We weten niet wat Rusland verder van plan is.

Bron: EenVandaag - 🏆 11. / 61 Lees verder »

Terugblikken op een 'heftig klimaatjaar' met hoogleraar Jan Rotmans: 'Laten we blijven knokken'De warmste, de droogste, de natste: het ene na het andere weerrecord sneuvelde dit jaar. Waar staan we nu eigenlijk als het gaat om klimaatverandering? En wat kunnen we nog doen? We blikken terug én vooruit met hoogleraar Jan Rotmans. 'Heftig was het.

Bron: EenVandaag - 🏆 11. / 61 Lees verder »

Bekijk het programma van het WK darts met vandaag drie Nederlanders in actieHet WK darts in Londen nadert de finaleronden. Een overzicht van het speelschema in Alexandra Palace, met nog drie Nederlanders in de race.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

De top 15 beste transfers in Europa tot nu toe bevat twee NederlandersMet de jaarwisseling in aantocht is het een mooi moment om de grote zomerse clubaankopen tegen het licht te houden. Voetbalzone stelde in samenspraak met de collega's van GOAL (beide onderdeel van het concern Footballco) een top vijftien samen van de beste transfers van dit seizoen tot nu toe.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Zo gaat het WK darts na Kerst verder: bekijk het schema met vier NederlandersDe eerste twee rondes van het WK darts in Londen zijn voorbij. Na Kerst verschijnen er nog vier Nederlanders aan de oche. Een overzicht van het speelschema in Alexandra Palace.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Meeste Nederlanders willen steun aan Oekraïne voortzettenUit onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders willen dat Nederland Oekraïne blijft steunen, maar wel met voorwaarden. Een groter deel wil dat Oekraïne gaat onderhandelen met Rusland, zelfs als ze delen van het land verliezen.

Bron: EenVandaag - 🏆 11. / 61 Lees verder »