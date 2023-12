Meeste Nederlanders willen steun aan Oekraïne voortzetten

De meeste mensen willen dat Nederland Oekraïne blijft steunen. Wel is die steun minder onvoorwaardelijk. Vergeleken met vorig jaar wil een groter deel dat Oekraïne gaat onderhandelen met Rusland, ook als ze daar delen van het land mee kwijtraken. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 27.000 leden van het Opiniepanel. Vorige week gaf een meerderheid van de nieuwe Tweede Kamer aan de Nederlandse steun aan Oekraïne te willen voortzetten.

De grootste groep kiezers is het hiermee eens, al is dat draagvlak iets afgenomen. Financiële steun uit Nederland Nog de helft (52 procent) vindt dat Nederland Oekraïne financieel moet blijven steunen zolang de oorlog nog gaande is. Het draagvlak voor steun uit Nederland is afgenomen ten opzichte van vorig jaar: in september 2022 was nog 63 procent voor steun aan Oekraïne. "Als er geen hulp komt met geld, overleeft Oekraïne deze oorlog niet", laat een van de panelleden weten





EenVandaag » / 🏆 11. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Grote woorden van NAVO over Oekraïne-steun, maar praktijk blijkt weerbarstigerOp de eerste Oekraïne-NAVO-raad zei de alliantie zich 'onvermoeibaar' in te blijven zetten voor het land. Maar de VS en de EU komen nog niet over de brug met toegezegd geld en munitie.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

'Oekraïne is bang dat Nederland van voorvechter verandert in tegenstribbelaar''Oekraïne is bang dat Nederland van een voorvechter verandert in een tegenstribbelaar.' Nieuwsuur

Bron: Nieuwsuur - 🏆 23. / 51 Lees verder »

Volop Nederlanders en kleurrijke spelers: dit moet je weten over WK dartsTwaalf Nederlanders, verschillende titelkandidaten en tal van kleurrijke spelers beginnen donderdag aan het WK darts in Alexandra Palace in Londen. Dit moet je weten over de deelnemers aan het belangrijkste dartstoernooi van het jaar.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Iserbyt slaat aanval Nederlanders én eenden af in Flamanville, Brand wint welZonder Van Empel, Pieterse en Alvarado was Lucinda Brand de grote favoriete bij de wereldbekerveldrit in Flamanville. En dat maakt ze dubbel en dwars waar. Marie Schreiber en Leonie Bentveld mogen voor het eerst mee naar het podium.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Arbeidsmigranten en woningcrisis beïnvloeden stemgedrag NederlandersDe één heeft last van de vele arbeidsmigranten in haar 'achtertuin', de ander kan geen huis vinden in de stad waar ze wil wonen of wil geen kerncentrale. Daarom stemmen ze deze verkiezingen op partijen die daar naar hun idee verandering in kunnen brengen.

Bron: EenVandaag - 🏆 11. / 61 Lees verder »

In PVV-bolwerken vinden ze de winst verfrissend, Marokkaanse Nederlanders bezorgdVeel mensen in gemeenten waar de PVV bovengemiddeld veel kiezers trok, zien kans op een nieuwe wind door Nederland.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »