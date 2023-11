Nederland kan voor het eerst een vrouwelijke premier krijgen

Met de VVD hoog in de peilingen is het niet ondenkbaar dat Nederland met Dilan Yeşilgöz voor het eerst een vrouwelijke premier krijgt. En daarmee is ons land rijkelijk laat: "De meeste EU-landen hebben al een of meerdere vrouwelijke premiers gehad." In tegenstelling tot haar voorganger Mark Rutte houdt VVD-lijsttrekker Yeşilgöz de deur nadrukkelijk open voor de PVV van Geert Wilders. Zo heeft ze de optie om naar rechts af te slaan, tijdens de formatie. Al sluit ze midden ook niet uit.

Dit vergroot de kans dat Yeşilgöz initiatief kan nemen tijdens de formatie en dat vergroot weer de kans dat ons land voor het eerst een vrouwelijke premier krijgt. Nederland loopt achter Nederland heeft al meer dan 100 jaar vrouwenkiesrecht, maar nog nooit een vrouwelijke regeringsleider gehad. Als land horen we daarmee bij een kleine minderheid. "Nederland is er zeker niet snel bij", zegt politicoloog Daphne van der Pas van de Universiteit van Amsterdam. "De meeste EU-landen hebben al een of meerdere vrouwelijke premiers gehad

EENVANDAAG: Zorgen over oplopende spanning tussen burgers en asielzoekers in Noord-NederlandDe politie en het Openbaar Ministerie in Noord- Nederland maken zich grote zorgen over de toenemende spanning tussen burgers en asielzoekers. Ze zien een stijging van het aantal incidenten en vrezen escalatie. Hoofdofficier van justitie Diederik Greive en politiechef Martin Sitalsing spreken zich voor het eerst uit over geweldsincidenten tussen burgerwachten en asielzoekers en roepen op tot actie.

NOS: Nederland sluit zich aan bij rechtszaak tegen Myanmar over Rohingya-genocide Nederland en andere landen sluiten zich aan bij de rechtszaak tegen Myanmar over de genocide op de Rohingya. Gambia spande de zaak in 2019 aan en beschuldigt Myanmar van wijdverspreide en systematische 'zuiveringsacties' tegen de Rohingya.

NUSPORT: Hoe goed is racetalent Veijer? 'Vergelijkbaar met de eerste jaren van Rossi'Met zijn overwinning in Maleisië werd Collin Veijer plotsklaps een stuk bekender in Nederland , terwijl de vaste volgers de jonge motorcoureur al op de radar hadden. Wat maakt hem zo goed? En wat is er mogelijk? NU.nl vroeg het oud-coureurs Barry Veneman en Wil Hartog.

NOS: Grote verschillen in kwaliteit van prostaatoperaties in Nederlandse ziekenhuizenDe kwaliteit van operaties waarbij de prostaat van kankerpatiënten wordt verwijderd, verschilt in Nederland enorm per ziekenhuis. Het gevolg is dat bij het ene ziekenhuis veel meer patiënten incontinent verder moeten leven dan bij het andere ziekenhuis.

EENVANDAAG: Wat is de historische oorsprong van Jodenhaat? En andere vragen over antisemitisme beantwoordAntisemitische incidenten in Nederland komen sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas acht keer zo vaak voor, heeft het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) becijferd. Wij vroegen wat jullie hierover wilden weten.

NOS: Immigratiedienst versnelt procedures voor gezinshereniging uit GazaPalestijnen in Gaza krijgen sneller te horen of ze naar Nederland mogen komen via gezinshereniging, zegt de IND tegen de NOS. Bijna tien gezinnen hebben een spoedprocedure ingediend.

