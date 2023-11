Zorgen over oplopende spanning tussen burgers en asielzoekers in Noord-Nederland

Grote zorgen bij de politie en het Openbaar Ministerie Noord-Nederland over oplopende spanning tussen burgers en asielzoekers. Zij zien een toename van het aantal incidenten en vrezen escalatie. "We hebben de burger nodig, maar zijn tegen eigenrichting." De afgelopen weken waren er drie verschillende incidenten waarbij burgers zelf asielzoekers arresteerden.

Hoofdofficier van justitie in Noord-Nederland Diederik Greive en politiechef Martin Sitalsing spreken zich voor het eerst uit over geweldsincidenten tussen burgerwachten en asielzoekers. 'Dit is een probleem van Nederland' "Als u deze drie noemt, ben ik bang dat dit een trend is", zegt Sitalsing. "En daarom ook het appel wat de hoofdofficier en ik nu doen om ervoor te zorgen dat wij deze trend kunnen keren." Ook verwachten politiebaas Sitalsing en hoofdofficier Greive dat de politiek verantwoordelijkheid neemt. "Dit is een probleem van Nederland", benafrukt Greive. "Hier moet de Nederlandse overheid ook over nadenken, hoe ze dit probleem op kunnen losse

