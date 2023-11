Na de dood van zijn vader vluchtte Thijs in drank, drugs en feesten

Hij liet het niet merken, maar voor Thijs was het een start van een eenzame worsteling, zo vertelt hij aan journalisten Evie Hendriks en Eva de Schipper in de."Twee dagen na de uitvaart hoorde ik mijn vrienden zeggen dat ze weer op stap zouden gaan. Dat vroegen ze natuurlijk niet aan mij, maar toen dacht ik wel: shit, mijn vader is net overleden en bij hen gaat het leven gewoon door.

Thijs dacht altijd dat hij goed over zijn gevoelens kon praten."Toch voelde ik dat mensen niet precies wisten wat er in mij omging. Ik voelde toch een bepaalde rem." Het rouwproces veranderde hem."Ik werd geslotener, ging op zoek naar afleiding.""Eerst ging ik al twee of drie keer in de week stappen, dat werd toen nog meer. Alles om dat verdriet maar te vergeten." Zijn vluchtgedrag liep steeds verder uit de hand.

Thijs had al uren niets van zich laten horen, waardoor zijn familie ongerust werd."Mijn moeder was hartstikke bezorgd. Terecht ook," vertelt hij."Ze stond ineens in mijn studio. Daar zag ze mij liggen in die bende. Ik was behoorlijk van de wereld dus kan me dat moment niet meer herinneren."de eerste aflevering

van 'Op de man af' vertelt Thijs hoe een avondje stappen in Tilburg compleet uit de hand liep."Zo erg als het die keer is geweest, vers een week na de uitvaart van mijn vader is het gelukkig nooit meer geweest."

Het hele verhaal van Thijs en dat van een hele hoop andere Brabantse mannen horen? Luister naar de podcast

