Djokovic wint met gemak in Parijs en treft Griekspoor in achtste finales

NUSPORT: Griekspoor treft mogelijk Djokovic na simpele tweederondepartij in ParijsTallon Griekspoor heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi van Parijs. De Nederlander was in twee sets te sterk voor de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. In de volgende ronde treft Griekspoor mogelijk Novak Djokovic.

NUSPORT: Djokovic wint moeiteloos in Parijs en treft Griekspoor in achtste finalesNovak Djokovic heeft woensdag zonder problemen de achtste finales van het Masters-toernooi in Parijs bereikt. De Serviër was in twee sets te sterk voor Tomás Martín Etcheverry: 6-3, 6-2. In de volgende ronde treft Djokovic Tallon Griekspoor.

NOSSPORT: Van de Zandschulp boekt in Parijs knappe zege, Griekspoor treft DjokovicBotic van de Zandschulp heeft in drie sets de Amerikaan Tommy Paul verslagen op het ATP-toernooi in Parijs. Griekspoor treft Novak Djokovic in de achtste finale.

NOS: Griekspoor met speels gemak door naar laatste zestien in ParijsTallon Griekspoor bereikt op het materstoernooi in Parijs zonder al te veel moeite de laatste zestien. Hij verslaat de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina in twee sets. Mogelijk wacht Novak Djokovic in de volgende ronde.

