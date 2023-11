Mysteryshopper van worstenbroodverkiezing na 9 jaar nog steeds anoniem

Heel Brabant rijdt hij door om worstenbroodjes op te halen bij de deelnemende bakkers. Het is belangrijk hij niet opvalt. “Want die bakkers hebben vaak extra mooie worstenbroodjes klaarliggen voor het geval dat er iemand langskomt voor de verkiezing”, legt hij uit.

Daarom bestelt hij altijd iets extra’s. “Dan kom ik binnen en vraag ik bijvoorbeeld om twee chocoladebollen, een half brood en acht worstenbroodjes”, zegt de mysteryshopper. “Ik heb ook weleens familie of vrienden meegenomen, dan hebben ze het helemaal niet door.”

De mysteryshopper is ervan overtuigd dat hij na al die jaren nog steeds anoniem is. “Ik krijg altijd de standaard worstenbroodjes uit het schap van de bakkers mee. Dus ze hebben me nog nooit doorgehad”, lacht hij.

Wil jij meedoen aan de wedstrijd van Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje, maar ben je eigenlijk niet zo goed in het bakken ervan? Op 15 november is er een workshop bij de Rooi Pannen in Eindhoven.Ook voor de wedstrijd zelf kunnen bakkers, thuisbakkers en leerlingen van bakkersopleidingen zich nog

