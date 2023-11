'Vreselijke bekerschaamte' voor Bayern, update over De Ligt na 'schokkend moment'

spreekt van een bekersensatie, nu Bayern is uitgeschakeld door Saarbrücken. 'Bayern is eruit geknikkerd, nadat het lang erg sloom voor de dag kwam.' Dezoomt in op een beeld van Thomas Tuchel tijdens de wedstrijd. 'De gedachten van Thomas Tuchel in de negentiende minuut moeten behoorlijk interessant zijn geweest. Verschillende scheldwoorden en krachttermen kunnen door zijn hoofd heen zijn gegaan, terwijl De Ligt links van hem behandeld werd.

'De exit uit de beker zal, zeker met deze heel magere defensieve bezetting, de discussie over transfers bij Bayern weer intensiveren', voorspelt deZeitung. 'Hoeneß zei maandag dat Tuchel in de winter 'alles wat nodig is' zou krijgen. Het antwoord op de vraag wat er precies nodig is, is door deze bekernederlaag weer veranderd.

