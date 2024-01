Ministerie van Economische Zaken negeerde milieu- en gezondheidsproblemen bij subsidie aan DuPont

Het ministerie van Economische Zaken stond begin jaren 80 vrijwel niet stil bij potentiële milieu- en gezondheidsproblemen toen werd besloten om chemiebedrijf DuPont bij Dordrecht miljoenensubsidies te verlenen voor een uitbreiding van de fabrieken. Dat valt op te maken uit archiefstukken die vandaag op de jaarlijkse Openbaarheidsdag zijn vrijgegeven bij het Nationaal Archief.

Milieuproblemen werden nauwelijks besproken door het ministerie en de uitstoot van schadelijke stoffen werd voor lief genomen, terwijl het Nederlandse vestigingsklimaat en de werkgelegenheid juist wel belangrijk werden gevonden. Hoewel de vrijgegeven dossiers van eind vorige eeuw zijn, zijn de investeringssubsidies van het ministerie van Economische Zaken vandaag de dag nog altijd actueel. DuPont, tegenwoordig Chemours, begon in die tijd namelijk met de productie van de chemische stoffen die we vandaag de dag kennen als PFAS: een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen die vuilafstotend, waterafstotend en brandwerend zijn





