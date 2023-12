FIFA dreigt Brazilië te schorsen na ingrijpen rechtbank

De wereldvoetbalbond dreigt het nationale elftal van het land en alle clubteams voor onbepaalde tijd te schorsen als het gaat om internationale competities en toernooien. Voorover de gang van zaken in Brazilië, waar de rechterlijke macht heeft ingegrepen bij de nationale voetbalbond. De rechtbank in Rio de Janeiro besloot op 7 december om Ednaldo Rodrigues, de voorzitter van de CBF, uit zijn functie te ontheffen.

Volgens de rechtbank hebben zich 'onregelmatigheden' voorgedaan bij de verkiezing van Ednaldo Rodrigues. De FIFA wijst al sinds zijn oprichting iedere vorm van overheidsinmenging in het voetbal af en gaat dan ook niet akkoord met de uitspraak van de rechte





