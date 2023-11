Liveblog: Ongeval in Molenschot en boetes voor bellen tijdens het rijden

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.Op de Veenstraat in Molenschot vond rond negen uur 's avonds een eenzijdig ongeval plaats. Een automobiliste verloor de macht over het stuur en botste tegen een boom. Door de klap belandde de auto op zijn kant.

De twee inzittenden konden door de voorruit het voertuig verlaten. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden onderzocht. De chauffeur en bijrijder raakten bij het ongeval niet gewond. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgevoerd.De politie heeft vanmiddag met een camera op de A58 19 bestuurders betrapt op het ongeoorloofd bellen tijdens het rijden. De controle was bij Ulvenhout. Alle chauffeurs die tijdens het rijden een mobiel apparaat vasthielden in hun hand, ontvangen binnenkort een proces-verbaal van 380 eur

:

