Kale en Kokkie bespreken de komst van Jordan Henderson naar Ajax

De twee mannen, die beter bekend staan als Kale en Kokkie, zien hun club langzaam maar zeker naar de top drie van de Eredivisie kruipen na een dramatische seizoenstart. Kale en Kokkie bespreken met-verslaggever Jelle Kusters onder meer de komst van Jordan Henderson en gaan in op Valentijn Driessen. "Hij is niet de verlosser, maar wel een toevoeging die je heel goed nodig hebt bij dit jonge Ajax", stelt Kokkie over de komst van Henderson.

"Het is ook wel lekker als je er één in het veld hebt die een leider is, die sturing geeft aan al dat soort jonge gasten." Henderson was tussen 2015 en 2023 liefst acht jaar lang de aanvoerder van Liverpool, waarmee hij onder meer de Premier League en Champions League wo





Jordan Henderson akkoord met Al-Ettifaq; transfer naar Ajax op komst

Ajax is een stap dichter bij de komst van Jordan Henderson gekomen, zo meldt Voetbal International. De Amsterdammers naderen een persoonlijk akkoord. Voor Henderson, die momenteel onder contract staat bij Al-Ettifaq, ligt een contract klaar voor anderhalf jaar in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax heeft nog altijd goede papieren voor het binnenhalen van Jordan Henderson, maar zit voorlopig in de wachtkamer, zo voegt Mike Verweij van De Telegraaf toe aan de berichtgeving van zondag. Al-Ettifaq weigert om een vraagprijs te noemen voor Henderson.

Saad Al Laazeez, de voorzitter van de Saudi-Arabische competitie, heeft gereageerd op het vertrek van Jordan Henderson. De Engelse middenvelder maakte afgelopen zomer de overstap van Liverpool naar Al-Ettifaq, maar een succes werd zijn avontuur niet.

De 33-jarige oud-speler van Liverpool, Jordan Henderson, wordt gezien als een welkome versterking voor Ajax. Echter, er wordt opgemerkt dat hij niet meer op zijn oude niveau zit.

Met de komst van Jordan Henderson naar Ajax is de Eredivisie een grote naam rijker geworden. De overstap van de Engelsman mag om meerdere redenen een 'stunttransfer' genoemd worden. Het is niet voor het eerst dat een speler met een grote naam en reputatie kiest voor een avontuur in de Eredivisie.

