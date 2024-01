Ajax haalt Jordan Henderson binnen

De 33-jarige oud-speler van Liverpool, Jordan Henderson, wordt gezien als een welkome versterking voor Ajax. Echter, er wordt opgemerkt dat hij niet meer op zijn oude niveau zit. Henderson had moeite met de fysieke arbeid in zijn laatste seizoen bij Liverpool. Ajax haalt met hem een onbetwiste leider binnen, maar ook een voetballer op leeftijd.

Het is moeilijk in te schatten of Ajax de juiste keuze maakt, maar in Amsterdam zal Henderson minder meters hoeven af te leggen dan in de Premier League





