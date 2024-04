Jonge verdediger Beelen in de belangstelling van Nederlandse topclubs

De 22-jarige centrumverdediger stond vorig jaar ook in de belangstelling van Ajax . Alfred Schreuder, toenmalig hoofdtrainer van de Amsterdammers, wilde Beelen graag naar. Hij werd door Dick Schreuder en Johan Plat meer als verdediger gezien in plaats van als middenvelder en maakt sindsdien furore in de defensie. In een interview met hetvertelt Beelen over de interesse in hem van de gehele Nederlandse top."Ja, onwerkelijk.

Van Ajax, dat las ik later ook, dat Alfred Schreuder daar mijn naam heeft laten vallen, maar daar weet ik eerlijk gezegd niets van", begint Beelen. "Opeens was er veel interesse. Kijk, ik had wel door dat het goed ging bij PEC. En dan hoop je dat de clubs die in de subtop van Nederland meedraaien bij jouw zaakwaarnemer aankloppen. Dat gebeurde ook. Maar er kwam dus ook interesse van de echte top in Nederland. Feyenoord en PSV. Nee, dat die clubs wilden praten, leverde voor mij geen slapeloze nachten op. Maar het hoofd gaat wel even wat voller zitten, zeg maa

Jonge verdediger Beelen wil uitgroeien tot basiskracht bij RotterdamTwee seizoenen geleden zat Beelen nog op de bank bij PEC Zwolle O21. Dick Scheuder geloofde echter in de verdediger en haalde hem naar het eerste elftal. Uiteindelijk verdiende Beelen een transfer naar Rotterdam, waar hij uit wil groeien tot een onbetwiste basiskracht.

