Dortmund verliest van Stuttgart en ziet Champions League-deelname in gevaar komen

Een gelijkopgaande strijd waarin de uitploeg het Signal Iduna Park uiteindelijk met de volle buit verliet. Champions League -deelname staat daarmee op de tocht voor Die Borussen.In een gloednieuw tenue hoopte Dortmund zaterdagavond op een Champions League -plek te komen. Tegenstander: revelatie Stuttgart . De uitploeg kent een ongekend sterk seizoen. Vorig jaar bleef het ternauwernood in de, door play-off-wedstrijden te winnen. Dit seizoen staat Stuttgart verrassend derde.

Na het verrassende verlies van Bayern München maakt Stuttgart zelfs nog kans op plek twee.Dat beide ploegen elkaar weinig ontlopen op de ranglijst was ook terug te zien in het spelbeeld. Zowel qua balbezit als qua kansen ging het gelijk op. Pas na 64 minuten was het, wie anders dan, Serhou Guirassy die de bezoekers op voorsprong schoot. Een schitterend schot in de rechterbovenhoek betekende ook gelijk het enige doelpunt van de wedstrij

