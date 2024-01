Joey Veerman reageert op contractvoorstel van PSV

Joey Veerman kijkt behoorlijk op van de berichtgeving rondom zijn persoon. Diverse media meldden afgelopen week dat de middenvelder een contractvoorstel van PSV heeft ontvangen. "Ik heb het allemaal voorbij zien komen. Er kwam een hoop ellende voorbij", zegt Veerman na afloop van de 3-1 zege op Excelsior met een glimlach op zijn mond bij ESPN. "Volgens mij is het bij elke speler zo dat je bij de eerste aanbieding misschien wat ver uit elkaar ligt. Dat is heel normaal", legt Veerman verder uit.

De inmiddels 25-jarige middenvelder sluit niet bij voorbaat uit dat hij alsnog zijn handtekening zet onder een nieuwe deal bij PSV





PSV wil het contract van Veerman verlengen om meer geld aan hem te verdienen. Veerman is een sleutelspeler van PSV en heeft een plekje in het Nederlands elftal.

De loting voor de achtste finales van de TOTO KNVB Beker ging ondanks de afgelasting bij PSV - FC Twente door. Joey Veerman van PSV sloot zich aan bij ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen om de balletjes voor de volgende ronde te pakken.

Jarrad Branthwaite is op de radar verschenen bij Real Madrid, zo melden verschillende Engelse media waaronder Daily Mail en The Guardian. De verdediger van Everton moet in Madrid dienen als vervanger voor de lang geblesseerde David Alaba.

Yorbe Vertessen kan PSV een totaalpakket van rond de vijf miljoen euro opleveren als hij vertrekt, zo meldt Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad woensdag. Vertessen staat in de nadrukkelijke belangstelling van FC Union Berlin en Toulouse, die beiden bereid zijn dat bedrag op tafel te leggen.

Ajax, PSV en Feyenoord hebben Karol Borys op het verlanglijstje gezet, zo maakt het Poolse TVP Sport woensdag bekend. Borys staat te boek als een van de grootste talenten van Polen.

PSV heeft het contract met Puma open kunnen breken en weten te verlengen. De nieuwe verbintenis loopt tot 2030; het oude contract liep in 2025 af. PSV gaat er financieel flink op vooruit.

