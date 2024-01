PSV verlengt contract met Puma tot 2030

PSV heeft het contract met Puma open kunnen breken en weten te verlengen, zo wordt bevestigd door de club op de nieuwjaarsreceptie. De nieuwe verbintenis loopt tot 2030; het oude contract liep in 2025 af. PSV, dat andere partners eveneens langer aan zich heeft weten te binden, gaat er financieel flink op vooruit. De samenwerking tussen PSV en Puma begon in 2020.

"De club praat zelf nooit in het openbaar over bedragen, maar verwacht wordt dat de nieuwe deal met Puma (inclusief sponsoring) in vijf jaar in totaal zo'n 55 tot 60 miljoen euro gaat binnenbrengen





voetbalzonenl » / 🏆 16. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

'Als alles soepel verloopt, heeft Drenthe in de winter van 2025/2026 weer een schaatsbaan'Er zijn plannen voor een nieuwe ijsbaan in Drenthe. Twee plaatsen worden daarvoor genoemd: Assen en Meppel.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

PSV 1-0 Arsenal maçında PSV'nin çoğu fırsatı kaçırmasıPSV, Arsenal'e karşı 1-0 geride olduğu Eindhoven'da sessizlik hakim. PSV'nin en çok fırsatı kaçıran taraf olduğu maçta, Arsenal golü buldu.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Onmisbare schakel Ajax loopt in 2025 uit contract: ‘Club neemt groot risico’Henk Spaan is onder de indruk van Jorrel Hato. De zeventienjarige verdediger lijkt nu al niet meer weg te denken uit de verdediging van Ajax, en liet ook afgelopen donderdag tegen AEK Athene een aantal fraaie verdedigende acties zien.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

PSV oogst volop lof in ochtendkranten: ‘Deze keuze is straks een no brainer'PSV bewees dinsdagavond tegen Arsenal (1-1) andermaal over een kwalitatief rijke en brede selectie te beschikken, zo concludeert de Nederlandse pers. De Eindhovenaren traden in het laatste groepsduel van de Champions League aan in een gelegenheidsopstelling. De ochtendkranten zagen enkele spelers ‘van de tweede garnituur’ uitblinken.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Mogelijk probleem voor PSV: ‘Transfer Til was in strijd met sancties Rusland’28 voetbalclubs in de EU maken zich mogelijk schuldig aan overtreding van sancties tegen Rusland, waaronder de Nederlandse clubs PSV en NEC, zo meldt onderzoeksplatform Follow the Money. De Eindhovenaren namen Guus Til in de zomer van 2022 naar verluidt voor drie miljoen euro over van Spartak Moskou.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

‘PSV is van Europa League-niveau en gaat straks met de billen bloot’Valentijn Driessen geeft PSV weinig kans om de kwartfinales van de Champions League te bereiken. De journalist stelt dat de Eindhovenaren een gunstige loting kenden voor de groepsfase van het miljardenbal met Arsenal, RC Lens en Sevilla als tegenstanders.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »