IND verstrekt visa aan Indonesische verpleegkundigen na lobbywerk

Anderhalf jaar wilde de IND geen visa verstrekken aan honderden Indonesische verpleegkundigen. Toen veranderde de dienst van mening. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat dat gebeurde na lobbywerk van oud-bewindspersonen Rita Verdonk en Fred Teeven. Bemiddelingsbureau Yomema en opleider Avans+ procedeerden meer dan een jaar tegen de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Dit omdat die geen visa wilde verstrekken aan een groep Indonesische verpleegkundigen, die via Yomema aan het werk wilden in Nederland. Het plan van Yomema en Avans+ voldeed volgens de IND niet aan de eisen en Yomema 'was een onbetrouwbare partner'. Onrust binnen IND EenVandaag kreeg de informatie over het lobbywerk van Rita Verdonk en Fred Teeven in handen via een anonieme bron binnen de IND (naam is bekend bij de hoofdredactie), die zich niet kon vinden in de gang van zaken. Naar aanleiding van eerdere berichtgeving van EenVandaag over dit onderwerp, ontstond binnen de IND onrust over de in 2021 gevolgde procedure

