Onderzoek naar mogelijke kleine kerncentrale in Drenthe

Het debat over de energieagenda in Provinciale Staten en de poging van de Socialistische Partij om in Drenthe meer regie te krijgen op energie sneeuwde vrijwel geheel onder door een discussie over wel of geen kernenergie. Verrassende uitkomst: er komt onderzoek of een 'kleine' kerncentrale mogelijk is in Drenthe.

Daar waar in het verleden GS en PS in Drenthe het woord kernenergie niet of nauwelijks in de mond namen gaat Drenthe meeliften op onderzoek van het Rijk naar een nieuw type kerncentrale: een small modular reactor (SMR). Daar is tien miljoen euro voor beschikbaar en Drenthe wil daar een deel van. Drenthe wilde toch nooit kernenergie? Kort samengevat is de visie van energiegedeputeerde Henk Jumelet en het college van GS: als Drenthe af wil van fossiele brandstoffen, klimaatdoelen zoals veel minder C02 uitstoot wil halen, dan zijn zijn 'misschien alle andere vormen van schone energie wel nodig. Dus komt er een onderzoek of een kleine kerncentrale mogelijk i

RTVDRENTHE: Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS) wil niet meepraten over bijdrage uit aardoliewinningStop Afvalwater Schoonebeek (SAS) wil niet meepraten over een bijdrage uit de aardoliewinning voor Schoonebeek. De actiegroep vreest dat het geld niet in het gebied van de aardoliewinning en afvalwaterinjectie terecht gaat komen, maar bij veel grotere projecten zoals de Zuidelijke Ringweg Coevorden of een topsport-ijsbaan. Daarnaast vreest SAS dat een bijdrage uit de aardoliewinning van invloed is op de vergunningverlening. Ook zou het volgens SAS invloed kunnen hebben op de maatregelen om de afvalwaterinjectie zo veilig mogelijk plaats te laten vinden. Jenneke Ensink van SAS: 'Als je nu over het geld gaat praten en je mag niet over de verwerking van het afval meepraten, dan accepteer je dat het door gaat. Als we straks misschien in bezwaar moeten tegen de vergunning, dan is het raar dat je met dezelfde overheid om tafel zit over een financiële bijdrage.' Waarborgfonds is belangrijker Wat SAS betreft moet er eerst een waarborgfonds voor eventuele schade komen

NOS: Israëlische leger valt grootste ziekenhuis van Gaza-Stad binnenHet Israëlische leger heeft vannacht een inval gedaan in het grootste ziekenhuis van Gaza-Stad. Israël zegt dat het gaat om een 'precieze en gerichte operatie tegen Hamas in een bepaald gebied in het al-Shifa-ziekenhuis'. Hamas ontkent dat er een commandopost is.

NOS: Jongeren zien het liefst Timmermans als premierBij jongere kiezers is zijn geldzorgen de belangrijkste factor bij het bepalen op welke partij ze stemmen.

VI_NL: EK-kwalificatie nadert ontknoping: waar is het spannend en waar niet?De EK-kwalificatie gaat deze week verder, VI zet aan het begin van het slotstuk de belangrijkste zaken per groep op een rijtje. Waar ligt er nog spanning en waar zijn de beslissingen al gevallen op weg naar het Europese eindtoernooi van 2024?

OMROEPBRABANT: Michel (21) werd zwaar mishandeld op 11-11: 'Het duurde zeker 5 minuten'Gezellig naar Den Bosch op de Elfde van de Elfde, dacht Michel Kuijs (21). Maar toen hij na middernacht een groep mensen aansprak op hun gedrag, werd hij zwaar mishandeld. Ze sloegen en trapten hem, met als gevolg een hersenschudding, gekneusde neus en verwondingen aan zijn hoofd.

EENVANDAAG: Opereren met zaklamp en zonder verdoving, artsen in Al Shifa-ziekenhuis blijven doorgaan ondanks schrijnende situatie: 'Iedere patiënt is er één'In het Al Shifa-ziekenhuis in Gaza is de situatie zo nijpend dat artsen geen basiszorg meer kunnen leveren. Er zouden door het tekort aan brandstof al zeven vroeggeboren baby's zijn overleden. 'Het is voor artsen roepen in de woestijn.'

