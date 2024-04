Hoogleraar ondernemingsrecht: 'Ajax heeft begrijpelijk besluit genomen rond Alex Kroes'

Volgens Manuel Lokin, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht, heeft Ajax een begrijpelijk besluit genomen rond Alex Kroes. Lokin vindt het begrijpelijk dat Kroes geschorst is en dat er een voornemen is voor een definitief ontslag.

Het probleem zit hem in het moment van aankoop van de aandelen, een week voorafgaand aan zijn aangekondigde benoeming. Dit kan worden gezien als voorkennis en daarom had de raad van commissarissen direct moeten ingrijpen.

