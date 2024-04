AZ, Alex Kroes'in Ajax'taki görevine son vermesine şaşkın

AZ, Alex Kroes'in Ajax genel müdürü olarak göreve başlamasından üç hafta sonra yaşanan askıya alınmasından şaşkına döndü. Kroes, AZ'deki görevi sırasında Ajax hisseleri satın aldığı olağandışı duruma Alkmaar'dan yanıt verilmedi. Ajax, Kroes'e geçen yıl, AZ'de henüz kısa bir süre çalıştığı dönemde yaklaştı. 2023 Ağustos'unda genel müdür, Johan Cruijff ArenA'da aday gösterildi.

Bir hafta önce, gelecekteki işvereninin hisselerini 'ön bilgiyle' yaklaşık 190 bin euro satın aldı ve bu suç teşkil ediyor. AZ sözcüsü, 'AZ, Alex Kroes ve Ajax arasındaki konuyu öğrendiğini' belirterek şunları söyledi: 'Şu anda ortaya çıkanlar da bize sürpriz oldu. Çünkü şu anda - görünüşe göre - AFM'nin bir soruşturması olduğu için, şu anda daha fazla içerikli yorum yapmaktan kaçınıyoruz.' Kroes, hisse işlemini değerlendirmek için Finansal Piyasalar Otoritesi'ne başvurdu

