Hoe lang houdt Erik ten Hag het nog vol als trainer van Manchester United? Dat is de vraag, nadat zijn ploeg op Old Trafford met liefst 3-0 onderuit ging tegen het bescheiden Bournemouth. Ten Hag werd deze week verrast met de uitverkiezing tot 'Manager of the Month' en dat heeft alles te maken met de vier zeges van Manchester United in vijf Premier League-duels in november.

Aanhangers herinneren zich echter ook de uitschakeling in de League Cup en het schamele puntje tegen Galatasaray in de Champions League, waardoor overwintering in Europa voor de club aan een zijden draadje hangt. Bovendien gaat het de laatste weken vooral over de onrust in de kleedkamer, waar spelers als Jadon Sancho en Marcus Rashford het niet meer zouden zien zitten in de Twentse oefenmeester. De club zag zich zelfs genoodzaakt om journalisten die de geluiden uit de kleedkamer naar buiten brachten te schorsen voor de midweekse persconferentie





