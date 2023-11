Grote donoren weten vooral de VVD te vinden

De VVD heeft daar, met 1,5 miljoen aan donaties, het meeste profijt van. In hethoor je de Amsterdamse vastgoedondernemer Cor van Zadelhoff en politiek verslaggever Wilco Boom.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: Timmermans en Omtzigt vanavond bij NOS op 3 • Meer 'grote' debatten op de rolDe verkiezingscampagne komt langzaam op stoom. Niet alleen de lijsttrekkers laten zich zien, er is ook veel werk te doen voor andere Kamerleden.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Minder ondernemers voor VVD • Oproep op Tinder: 'ghost verkiezingen niet'Nog drie weken te gaan tot de verkiezingen. De campagne komt langzaam op stoom.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: StemWijzer al 1,5 miljoen keer gebruikt • Minder ondernemers voor VVDNog drie weken te gaan tot de verkiezingen. De campagne komt langzaam op stoom.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Hoogleraar Andreas Kinneging neemt het op voor Soumaya Sahla, die geroyeerd werd als VVD-lidDe VVD heeft het partijlidmaatschap van ex-lid van de Hofstadgroep Soumaya Sahla gisteren per direct opgezegd. Aanleiding: een artikel van HP/De Tijd waarin staat dat Sahla, die tegenwoordig als deredicaliseringsexpert werkt, de hoogbejaarde en zieke oud-VVD-leider Frits Bolkestein geld zou hebben ontfutseld.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

EENVANDAAG: GroenLinks-PvdA nadert langzaam NSC en VVD in zetelpeiling, partij Omtzigt blijft gelijk na presentatie verkiezingsprogrammaGroenLinks-PvdA stijgt licht in de nieuwe zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos. De partij van Frans Timmermans krijgt er 2 zetels bij en staat nu op 22. GroenLinks-PvdA komt daarmee dichter bij NSC (26) en de VVD (28).

Bron: EenVandaag | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Conchita Wurst vervangt Gali Atari op Grote SongfestivalfeestConchita Wurst (34) komt optreden tijdens de aankomende editie van het Grote Songfestivalfeest in de Ziggo Dome. De winnaar van het Eurovisiesongfestival van 2014 vervangt de Israëlische zangeres Gali Atari, die om veiligheidsredenen niet meer kan meedoen.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕