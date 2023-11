Minder ondernemers voor VVD • Oproep op Tinder: 'ghost verkiezingen niet'

De daling lijkt vooral gunstig te zijn voor partijen als BBB en Nieuw Sociaal Contract (NSC). Meer dan de helft van de ondernemers ziet deze nieuwkomers als een kans op verandering. Ze willen het liefst een een coalitie van VVD, BBB en NSC.

VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz wordt het vaakst genoemd als premierskandidaat (37 procent), op verre afstand gevolgd door Pieter Omtzigt van NSC (11 procent) en Frans Timmermans van GroenLinks/PvdA (10 procent).BBB-leider Caroline van der Plas gaat er vanuit dat haar partij in een nieuw kabinet komt. Ze denkt dat ze na de verkiezingen wordt gevraagd om mee te doen.

BBB wil het liefste regeren met Nieuw Sociaal Contract, de VVD en SGP, zegt ze in het interview. Ze verbindt er wel een voorwaarde aan: BBB moet de minister van Landbouw kunnen leveren. Ze houdt wel de mogelijkheid open om met linkse partijen zoals GroenLinks/PvdA te regeren. Maar de verschillen zijn wel erg groot. "We liggen op landbouw en klimaat ver uit elkaar."Mensen kunnen de komende weken op datingapp Tinder een oproep zien om te gaan stemmen.

De campagne is vandaag begonnen en duurt tot 22 november, de dag van de Tweede Kamerverkiezingen. In de advertenties staan boodschappen als "Ghost de verkiezingen niet. Ga stemmen." en "Laat je niet catfishen. Vul een stemwijzer in en ga stemmen!", op Tinder de manier om aan te geven dat je in iemand geïnteresseerd bent, komt terecht op een pagina van de Nationale Jeugdraad.

